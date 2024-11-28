В Калининграде суд отправил под арест гражданина Белоруссии из-за 9,9 кг наркотиков

В Калининграде суд отправил под арест гражданина Белоруссии из-за 9,9 кг наркотиков
Фото пресс-службы областного суда
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В Калининграде взят под стражу 36-летний гражданин Республики Беларусь, который обвиняется в покушении на сбыт метилэфидрона массой почти 10 кг. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, в 25 ноября 2024 года обвиняемый, находясь на территории Калининградской области,  приобрел в виртуальном интернет-магазине и хранил у себя дома с целью дальнейшего сбыта вещество, содержащее в своем составе α-пирролидиновалерофенон (α-PVP), являющийся производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой 9 кг 950 г.

Следствие ходатайствовало об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В обосновании подчеркивалось, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, при этом регистрации на территории России не имеет, официально не трудоустроен и , оставаясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожить доказательства либо иным способом воспрепятствовать производству по делу.

Обвиняемый и защитник не возражали против избрания данной меры пресечения. Постановлением Центрального районного суда мужчина заключен под стражу до 26 января 2025 года. Постановления не вступили в законную силу.

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