В «Храброво» задержали дебошира, оскорблявшего пассажиров на борту самолета

Сотрудниками калининградской транспортной полиции за нарушение общественного порядка к административной ответственности привлечён авиапассажир. Об этом сообщила пресс-служба регионального ЗУВДТ.

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту «Храброво» от сотрудника службы пассажирских перевозок поступило сообщение о том, что на стоянку воздушных судов требуется наряд полиции к борту самолёта, прибывающего из Москвы в Калининград. Выяснилось, что 32-летний житель Новосибирской области во время полета оскорблял пассажиров, используя ненормативную лексику, а на замечания бортпроводников не реагировал.

Транспортные полицейские препроводили дебошира в дежурную часть. От медицинского освидетельствования он отказался. В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток.