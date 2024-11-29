Жительницу Калининграда обвиняют в распространении порнографии

В Московский районный суд Калининграда поступило уголовное дело в отношении проживающей в областном центре уроженки Иркутска по факту распространения порнографических материалов в сети «Интернет». Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

По версии следствия, в марте 2024 года 32-летняя обвиняемая, находясь у себя дома в Калининграде, сняла на свой мобильный телефон порнографические фото и видеофайлы, которые в последующем разместила в свободном и открытом доступе для неограниченного круга лиц в Сети на своём канале в одном из мессенджеров.

Действия девушки следствием квалифицированы по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ как незаконные изготовление, распространение, публичная демонстрация порнографических материалов, совершённые с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Решается вопрос о назначении судебного заседания по данному уголовному делу.