СК: в Гвардейском районе 42-летний мужчина погиб из-за падения стрелы манипулятора

СК: в Гвардейском районе 42-летний мужчина погиб из-за падения стрелы манипулятора
Фото пресс-службы регионального СК
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В Гвардейском районе следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели 42-летнего местного жителя. По данному факту организована доследственная проверка.

По предварительным данным, погибший на принадлежащем ему погрузчике-манипуляторе в поселке Комсомольск в овраге заготавливал валежник. В процессе погрузки произошло падение стрелы манипулятора, в результате мужчина получил смертельную травму, от которой погиб на месте.

Следователем произведен осмотр места происшествия, выполняется ряд проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход доследственной проверки также находится на контроле областной прокуратуры.

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