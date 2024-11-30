Калининградка лишилась 250 тысяч, думая, что восстанавливает доступ на «Госуслуги»

Мошенники украли деньги калининградки, удаленно получив доступ к ее телефону. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

28-летней девушке, работающей менеджером в строительной компании, поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником портала «Госуслуги». Собеседник сообщил, что учетная запись калининградки была заблокирована, и предложил помочь восстановить доступ к аккаунту. Для этого якобы необходимо подключить на мобильном устройстве функцию демонстрации экрана.

Девушка согласилась, в результате злоумышленник, получив удаленный доступ к ее телефону, вошёл в личный кабинет калининградки в банковском приложении и перевёл её сбережения в размере 250 000 рублей на неустановленный счёт.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В полиции в очередной раз призывают жителей региона быть бдительными и ни в коем случае не следовать поступающим от злоумышленников инструкциям. «Сотрудники организаций не связываются с клиентами в мессенджерах. Ни в коем случае не предоставляйте незнакомым людям доступ к вашему мобильному устройству через функцию демонстрации экрана», — предупреждают в УМВД.