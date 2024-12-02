Жительница области попала под статью за кредитное мошенничество почти на 5 млн

66-летнюю жительницу поселка Островское Гвардейского района уличили в кредитном мошенничестве. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, женщина предоставила в банк заведомо недостоверные сведения о доходах, вследствие чего финансовое учреждение выдало подозреваемой кредит на сумму 4 850 000 рублей. Большую часть полученных денежных средств подозреваемая потратила на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.