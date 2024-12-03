СК: передано в суд дело о гибели постоялицы пансионата из-за обрушения лифта

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, осуществлявшего руководство деятельностью пансионата для престарелых и инвалидов. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, с июля 2022 года в Калининграде в здании по улице Подполковника Емельянова обвиняемый вел деятельность на платной основе по предоставлению социальных услуг престарелым и инвалидам. Днем 13 мая 2023 года три пожилые постоялицы пансионата и соцработник, осуществлявшая за ними уход, при помощи самодельного грузового подъемника, не предназначенного для перемещения людей, поднимались с первого этажа пансионата на второй. Произошло падение кабины самодельного лифта, все женщины с переломами были госпитализированы. Несмотря на квалифицированную медицинскую помощь, 84-летняя постоялица дома престарелых от полученных травм умерла в больнице. Здоровью остальных пострадавших причинен вред — тяжкий и средней тяжести.

По уголовному делу выполнен полномасштабный объем следственных и процессуальных действий, получен убедительный объем доказательств, полностью изобличающих фигуранта в совершенном преступлении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.