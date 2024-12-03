СК: передано в суд дело о гибели постоялицы пансионата из-за обрушения лифта

СК: передано в суд дело о гибели постоялицы пансионата из-за обрушения лифта
Фото пресс-службы регионального СК
Все новости по теме: Безопасность

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, осуществлявшего руководство деятельностью пансионата для престарелых и инвалидов. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, с июля 2022 года в Калининграде в здании по улице Подполковника Емельянова обвиняемый вел деятельность на платной основе по предоставлению социальных услуг престарелым и инвалидам. Днем 13 мая 2023 года три пожилые постоялицы пансионата и соцработник, осуществлявшая за ними уход, при помощи самодельного грузового подъемника, не предназначенного для перемещения людей, поднимались с первого этажа пансионата на второй. Произошло падение кабины самодельного лифта, все женщины с переломами были госпитализированы. Несмотря на квалифицированную медицинскую помощь, 84-летняя постоялица дома престарелых от полученных травм умерла в больнице. Здоровью остальных пострадавших причинен вред — тяжкий и средней тяжести.

По уголовному делу выполнен полномасштабный объем следственных и процессуальных действий, получен убедительный объем доказательств, полностью изобличающих фигуранта в совершенном преступлении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter