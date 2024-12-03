Полиция возбудила уголовное дело против рыбака, ловившего сетями камбалу и леща

Полиция возбудила уголовное дело против рыбака, ловившего сетями камбалу и леща
Фото: Западное ЛУ МВД России на транспорте
Все новости по теме: Проверки

27-летний мужчина рыбачил в акватории Калининградской залива.

Сотрудники Западного ЛУ МВД на транспорте возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины по п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча биологических ресурсов с применением запрещенных орудий». Мужчину задержали в ходе профилактического рейда в акватории Калининградского залива за вылов ценной промысловой рыбы.

Рыбак при помощи запрещённых орудий лова — лесковых сетей, выловил 114 экземпляров леща и два экземпляров камбалы. «Своими противозаконными действиями злоумышленник нанёс водным биологическим ресурсам Калининградской области ущерб на общую сумму более 57 тыс. руб.», — сообщили в полиции.

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Максимальное наказание по уголовной статье — лишение свободы на срок до двух лет.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter