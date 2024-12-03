Полиция возбудила уголовное дело против рыбака, ловившего сетями камбалу и леща

27-летний мужчина рыбачил в акватории Калининградской залива.

Сотрудники Западного ЛУ МВД на транспорте возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины по п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча биологических ресурсов с применением запрещенных орудий». Мужчину задержали в ходе профилактического рейда в акватории Калининградского залива за вылов ценной промысловой рыбы.

Рыбак при помощи запрещённых орудий лова — лесковых сетей, выловил 114 экземпляров леща и два экземпляров камбалы. «Своими противозаконными действиями злоумышленник нанёс водным биологическим ресурсам Калининградской области ущерб на общую сумму более 57 тыс. руб.», — сообщили в полиции.

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Максимальное наказание по уголовной статье — лишение свободы на срок до двух лет.