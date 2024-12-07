В Калининградской области зафиксирована массовая атака телефонных мошенников

Утром в субботу, 7 декабря, в Калининградской области была зафиксирована массовая атака телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

«В дежурную часть полиции поступают сообщения от граждан, которым звонят неизвестные по WhatsApp и под различными предлогами пытаются завладеть персональными данными и похитить сбережения. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Жителей региона просят предупредить родственников и не общаться на финансовые темы с незнакомыми людьми.