СМИ: две стюардессы из Калининграда погибли под поездом в Москве

СМИ: две стюардессы из Калининграда погибли под поездом в Москве
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Две стюардессы авиакомпании «Уральские авиалинии» из Калининграда погибли под поездом в Москве. Как сообщает «Комсомольская правда — Урал», трагедия произошла утром, в воскресенье, 8 декабря, рядом с платформой железнодорожной станции Нагатинская Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).

Предварительно установлено, что 20-летняя и 21-летняя девушки шли вдоль путей. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось, сообщает Западное МСУТ СК России. Как уточнил «Коммерсант» со ссылкой на «Уральские авиалинии», девушки погибли в нерабочее время, были не в форменной одежде.

По факту смертельного травмирования девушек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Сейчас следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.


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