Пенсионерка из Калининграда лишилась 880 тыс. руб. после звонка от незнакомца

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76-летняя местная жительница обратилась в ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда с заявлением о мошенничестве и сообщила, что ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником «Росфинмониторинга». Об этом этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Незнакомец сказал пенсионерке, что мошенники получили доступ к её банковскому счёту. Звонивший убедил заявительницу в том, что сохранить личные сбережения можно лишь путём отправки денег на «безопасный счёт». Она перевела все свои личные сбережения в размере 880 тысяч рублей на счета, которые указал злоумышленник. Позже женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Отмечается, что о подобных способах совершения преступлений заявительница знала.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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