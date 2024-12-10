УМВД: в Калининградской области в сети пиццерий торговали наркотиками (видео)

В Калининградской области владелец сети пиццерий параллельно с легальным бизнесом занимался продажей запрещенных веществ. Противоправную деятельность выявили и пресекли наркополицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ, сообщила пресс-служба МВД.

Бизнесмен приобретал наркотики у знакомого из поселка Хрустальное Славского района, а затем продавал запрещенные вещества клиентам, в том числе посетителям своих кафе. Кроме того, предприниматель сбывал крупные партии товара партнеру по бизнесу и одному из работников заведения для последующей реализации.

Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали четверых подозреваемых. В ходе обысков по адресам их проживания, а также в пиццерии изъято более 4,5 килограмма марихуаны. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 228.1 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.