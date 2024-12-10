На проспекте Победы в Калининграде перевернулся внедорожник с ребёнком в салоне (фото) (видео)

Фото очевидца

На проспекте Победы в Калининграде перевернулся внедорожник. В салоне автомобиля находился восьмилетний ребёнок, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

ДТП произошло во вторник, 10 декабря, в 15:54. «По предварительной информации, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем „Киа“, не справилась с управлением, допустила опрокидывание иномарки», — сообщили в УМВД.

Как уточняется, медицинская помощь ни водителю, ни ребёнку не потребовалась. Люди, ожидавшие транспорта на остановке, также не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Видео: сообщество «Госавтоинспекция 39» в соцсети «ВКонтакте»