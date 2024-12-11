27-летний калининградец лишился 8 млн кредитных средств, поверив мошенникам

27-летний житель Калининграда стал очередной жертвой мошенников. Мужчина лишился крупной суммы, взятой в кредит. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Молодому человеку позвонил неизвестный, который представился представителем инвестиционной компании и предложил помощь в получении дополнительного заработка на бирже. Калининградца заинтересовали «легкие деньги». Он оформил кредит на сумму 8 362 000 рублей и перевел их в криптовалюту, которую по рекомендации лжеброкера отправил на инвестиционную платформу. После внесения денежных средств связь с аферистом прекратилась, а заявитель понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В полиции предупреждают, что в настоящее время участились случаи мошенничества под предлогом дополнительного заработка на биржевых платформах, и призывают не поддаваться на уловки мошенников и не перечислять деньги посторонним.