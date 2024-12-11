27-летний калининградец лишился 8 млн кредитных средств, поверив мошенникам

Все новости по теме: Криминал

27-летний житель Калининграда стал очередной жертвой мошенников. Мужчина лишился крупной суммы, взятой в кредит. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Молодому человеку позвонил неизвестный, который представился представителем инвестиционной компании и предложил помощь в получении дополнительного заработка на бирже. Калининградца заинтересовали «легкие деньги». Он оформил кредит на сумму 8 362 000 рублей и перевел их в криптовалюту, которую по рекомендации лжеброкера отправил на инвестиционную платформу. После внесения денежных средств связь с аферистом прекратилась, а заявитель понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В полиции предупреждают, что в настоящее время участились случаи мошенничества под предлогом дополнительного заработка на биржевых платформах, и призывают не поддаваться на уловки мошенников и не перечислять деньги посторонним.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter