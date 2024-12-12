В Светлогорске полицейские задержали водителя за дрифт на дороге (видео)

Сотрудники полиции Светлогорска задержали водителя «БМВ», который совершал на кольце при въезде в город опасные маневры. Как сообщает пресс-служба УМВД, нарушение было также зафиксировано камерами наблюдения.



«На записи камер наблюдения отчётливо видно, как иномарка неоднократно подвергается контролируемому заносу. Сотрудники Госавтоинспекции Светлогорска в кратчайшие сроки установили личность водителя, им оказался 34-летний местный житель», — сообщили в полиции.

Задержанный сообщил сотрудникам ГИБДД, что нарушил правила «случайно», ему понравилось и он решил «попробовать». В отношении нарушителя составлен административный материал по ст. 12.15 ч.1 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Статья влечет наказание в виде штрафа в полторы тысячи рублей.

Видео: телеграм-канал УМВД по Калининградской области