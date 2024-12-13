УМВД: житель области наладил «семейный» алкобизнес по производству контрафакта (видео)

В Черняховском районе сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным производством и оборотом этилового спирта и готовой алкогольной продукции в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД,

По данным полиции, криминальный бизнес по производству и сбыту «паленого» алкоголя организовал 37-летний житель посёлка Краснополянское создал, а помогали ему жена, отец и старший брат. При проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий на территории Черняховского района из незаконного оборота изъяты более 6 тысяч литров спирта и почти 500 литров горячительных напитков, а также упаковочный материал, этикетки известных марок и различная тара. Общая стоимость изъятого алкоголя превысила 1,1 млн рублей.

Также в ходе обысков обнаружено более 18 тысяч пачек немаркированной табачной продукции, компьютерная техника, мобильные телефоны и документация, подтверждающая преступную деятельность фигурантов. Кроме того, у организатора группы изъято более 1,5 млн рублей.

На основании собранных оперативниками материалов в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по п. «а, б» части 2 статьи 171.3 УК РФ.