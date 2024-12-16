СК: в Калининграде будет проведена проверка по факту нападения собаки на ребёнка

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нападении собаки на ребёнка в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

13 декабря в Калининграде «агрессивное животное, находившееся на выгуле без намордника и поводка, в присутствии владелицы набросилось на мальчика на улице Куйбышева, укусив за спину». Отмечается, что после инцидента владелица собаки скрылась, не оказав помощи пострадавшему ребёнку.

Руководителю СУ СК по Калининградской области Дмитрию Канонерову поручили провести процессуальную проверку и доложить об её предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.