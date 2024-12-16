Мошенники убедили 9-летнюю школьницу потратить 100 тысяч с карты матери

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В Гурьевске 9-летняя девочка, пытаясь получить виртуальную валюту, перевела мошенникам 100 тысяч рублей с карты мамы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась житель ница Гурьевска, обнаружившая списание 100 тысяч рублей с ее карты за операцию, которую она не совершала. Выяснилось, что 9-летняя дочь гурьевчанки является поклонницей популярной онлайн-игры. Девочке в мессенджере написал неизвестный и сообщил о том, что есть возможность приобрести виртуальную валюту. Мошенник уговорил ребенка купить сертификат на маркетплейсе, используя банковскую карту матери. Девочка потратила 100 000 рубле на этой и сообщила мошеннику данные сертификата.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 «Мошенничество». Полицейские призывают родителей провести профилактическую беседу с несовершеннолетними и объяснить, что игры и прилагающиеся к ним дополнительные функции можно приобретать только в официальных магазинах и у официальных представителей. Если же ребенку разрешено покупать игровые ресурсы за реальные деньги, для расчетов следует использовать только виртуальную карту с ограниченным лимитом трат.


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