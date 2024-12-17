В Москве в результате подрыва самоката погибли двое высокопоставленных военных

В Москве на Рязанском проспекте утром 17 декабря произошёл взрыв, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.



Взрывное устройство, по её словам, было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома.

«На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Главным следственным управлением СК России по Москве по факту убийства двух военнослужащих возбуждено уголовное дело.