В Калининграде уволили воспитательницу, «поцарапавшую ребенка по неосторожности»

В Калининграде уволили с работы воспитательницу детсада № 76, применившую физическую силу в отношении 5-летнего ребёнка. Об этом во вторник, 17 декабря журналистам рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Коллеги из комитета образования говорят о том, что мы уволили воспитателя, — сообщила Дятлова. — Это произошло 6 декабря текущего года. Более того, приказом учредителя, а именно приказом комитета образования, к ответственности привлечена и заведующая детским садом. Было проведено служебное расследование, в ходе которого получена объяснительная записка от воспитателя, в которой она признает, что поцарапала ребёнка по неосторожности. То есть она хотела поднять ребенка с кровати, так как ребенок не спал во время тихого часа».

Ранее пресс-служба регионального следственного управления СК РФ сообщала, что в одном из детских садов города Калининграда воспитатель применила физическую силу в отношении 5-летнего воспитанника.

«По указанию и.о. руководителя СУ СК России по Калининградской области полковника юстиции Дмитрия Канонерова для проверки сведений, изложенных в публикации, организована доследственная проверка, производство которой поручено следственному отделу по Ленинградскому району города Калининграда регионального управления СКР», — уточняли в ведомстве.