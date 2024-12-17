Мошенники крадут данные через фейковые приложения для отслеживания посылок

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В России появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники крадут личные данные жертв через вредоносные программы, замаскированные под приложения для отслеживания посылок. Информация об этом размещена в официальном Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Мошенники создают сайты несуществующих оптовых магазинов с товарами по привлекательным ценам. Заказы, якобы, можно оплатить при получении, а для их подтверждения необходимо только указать ФИО, адрес и телефон.Через некоторое время человеку поступает сообщение, что оформленный заказ отправлен. Для его отслеживания предлагают скачать специальное мобильное приложение-трекер — по ссылке, которую присылает менеджер», — говорится в сообщении.

Под видом трекера человек скачивает мобильный банковский троян — Mamont, который получает доступ к телефону. Помимо сведений для входа в банковское приложение мошенники могут также получить доступ к другим данным — контактной книге, архиву фотографий, электронной почте, криптографическим ключам и электронным подписям, предупреждают в МВД.

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