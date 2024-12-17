За неделю на дорогах Калининградской области задержано 47 нетрезвых водителей

С 9 по 15 декабря на территории Калининградской области за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования привлечены к ответственности 47 водителей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в отношении 3-х водителей возбуждены уголовные дела, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ. Зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с участием нетрезвых водителей.

«Вождение автомобиля в нетрезвом виде подвергает огромному риску всех участников дорожного движения, поэтому езда в состоянии опьянения считается одним из самых серьезных и опасных нарушений ПДД. Спаси жизнь, сообщи о пьяном водителе по телефону 552-811», — призывают в ГАИ.