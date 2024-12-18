УМВД: два жителя Гвардейска обустроили подземную плантацию конопли (видео)

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Двух 34-летних жителей Гвардейска подозревают в покушении на сбыт крупной партии марихуаны и незаконном культивировании конопли. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Подпольную наркоплантацию оперативники обнаружили в подземном бункере, обустроенном под теплицей на придомовой территории одного из задержанных. Изъято 45 кустов конопли общим весом около 24 килограммов, а также приготовленная к продаже марихуана массой свыше 1,5 кг. Кроме того, при проведении обысков в жилищах подозреваемых правоохранители изъяли около ста граммов «дурман-травы».

В отношении мужчин следственным подразделением МО МВД России «Гвардейский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 231 УК РФ. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, другому — заключение под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.

Видео со страницы «ВКонтакте» регионального УМВД

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