Вынесен приговор жителю области, насмерть сбившему водителя и грузчика мусоровоза

К лишению свободы приговорен 39-летний житель Славского района, признанный виновным в ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что 4 июня 2021 года около 15 часов ул. Тимирязевской в пос. Щегловка Славского района произошло ДТП: автомобиль «Нисан» под управлением подсудимого врезался в стоящий у обочины мусоровоз. Водитель грузовика и его напарник, которые занимались погрузкой бытовых отходов на проезжей части, погибли. В момент ДТП подсудимый находился в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, при первом рассмотрении уголовного дела медицинские эксперты заключили, что мужчина в момент аварии находился в состоянии эпилептического припадка, сопровождавшегося потерей сознания. На основании данного заключения в отношении водителя была применена принудительная мера медицинского характера: он был помещен в стационар медорганизации специализированного типа, оказывающей психиатрическую помощь. Однако данное постановление было отменено Калининградским областным судом, а дело направлено на повторное рассмотрение в Славский районный суд. В ходе дополнительного расследования были опровергнуты доводы подсудимого об эпилептическом припадке.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления не признал, хотя факт совершения ДТП не оспаривал. По словам мужчины, когда он ехал за рулем, неожиданно дорогу перебежало животное, он испугался, потерял сознание и допустил наезд на потерпевших.

Несмотря на заявления подсудимого, суд признал его виновным в преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения. Ему назначено наказание в виде 9 лет исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.