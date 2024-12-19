Возбуждено дело против велосипедиста, сбившего туристку на променаде Зеленоградска

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Полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего калининградца, который на велосипеде сбил туристку в Зеленоградске. Он обвиняется по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» в отношении. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что в августе велосипедист, двигаясь по городскому променаду, в районе колеса обозрения допустил столкновение с прогуливающейся туристкой из Смоленской области. 65-летняя женщина упала, получив перелом шейки бедра. О своем диагнозе она узнала уже в больнице, куда ее доставила бригада скорой, которую вызвали очевидцы. Полицейские по камерам видеонаблюдения установили дальнейший маршрут велосипедиста. Вскоре его личность была установлена.

Как уточнили в УМВД, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев.

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