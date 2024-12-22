Сбер: число попыток поджогов банков в России выросло на треть

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В России в преддверии новогодних праздников выросло на 30% число случаев, когда граждане совершают поджоги административных зданий и офисов банков под воздействием телефонных мошенников. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение пресс-службы Сбербанка.

По данным банка, аферисты связываются с жертвами, у которых ранее украли деньги, и обещают их вернуть, если люди совершат противоправные действия. В других случаях предлагается устроить поджог за вознаграждение или заявляется, что такие действия поспособствуют поимке мошенников. Чаще всего совершать преступления заставляют социально уязвимых граждан, включая молодежь и пенсионеров.

«Мы понимаем, что люди совершают такие действия под сильнейшим психологическим давлением манипуляторов, которые, как правило, находятся на территории Украины и звонят из мошеннических кол-центров. Злоумышленники фактически зомбируют людей, причем в преддверии новогодних праздников», — заявил зампредседателя правления Сбера Станислав Кузнецов.

За последнюю неделю в стране произошли массовые поджоги административных и социально значимых объектов, а также офисов банков. 20 декабря в СМИ сообщалось о попытках поджогов и взрывов не менее пяти банкоматов в городах России. 22 декабря правоохранительные органы заявили о более чем десяти попытках поджогов и взрывов в Москве и Подмосковье за сутки.

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