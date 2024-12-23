Трое жителей региона получили сроки за попытку мошенничества и передачи взятки

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В Калининграде вынесен обвинительный приговор 51-летнему местному жителю по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и двум калининградским предпринимательницам — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в передаче взятки в особо крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием по результатам оперативных мероприятий, проведенных областным УФСБ.

По данным правоохранителей, в 2022 году женщины узнали, что в отношении их знакомого владельца пяти фирм и двадцати аффилированных организаций проводят проверку сотрудники отдела экономической безопасности. Калининградки предложили представителю бизнесмена помочь передать взятку «нужным людям» взамен на прекращение всех проверок. Сами же подельницы обратились к 51-летнему знакомому, заявлявшему об обширных связях в правоохранительных органах. Мужчина сообщил им, что готов передать «кому следует» взятку в 5 млн рублей, хотя сам планировал оставить деньги себе. Фигурантки, в свою очередь, желая получить за свои услуги вознаграждение, сообщили представителю предпринимателя, что сумма взятки будет составлять не пять, а шесть миллионов.

30 января 2023 года одна из посредниц была задержана сотрудниками УФСБ после получения от представителя обманутого предпринимателя требуемой суммы. Приговором Гурьевского районного суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет колонии общего режима. Женщины приговорены к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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