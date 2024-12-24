Теруправление Росрыболовства за 11 месяцев назначило штрафов на 4,5 млн рублей (фото)

Сумма штрафов, наложенных Западно-Балтийским территориальным управлением Росрыболовства за 11 месяцев 2024 года, составила 4,5 млн рублей. Инспекторы рыбоохраны выявили 1654 нарушения природоохранного законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Такие данные приводит пресс-служба ведомства.

«В 2024 году суммы предъявленного ущерба, нанесённого водным биоресурсам, составили почти 700 тыс. рублей. Значительные результаты получены по изъятию орудий лова и транспортных средств. Инспекторы рыбоохраны изъяли у нарушителей 911 незаконных сетных орудий лова и 174 транспортных средства, 3700 кг водных биоресурсов. Также выпущено в живом виде в естественную среду обитания почти 3000 кг рыбы», — говорится в сообщении.

По переданным в следственные органы материалам возбуждено 14 уголовных дел в отношении 12 человек. В результате 436 совместных рейдов с сотрудниками правоохранительных органов и Росгвардии сотрудники рыбоохраны выявили 302 нарушения природоохранного законодательства.