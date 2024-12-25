После крушения самолёта в Казахстане выжили 25 человек

Все новости по теме: Авиаперевозки

Вблизи города Актау в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолёт , принадлежащий компании Azerbaijan Airlines. Борт следовал из Баку в Грозный. При крушении выжили 25 человек, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС Казахстана.

Азербайджанское агентство APA сообщило, что, по предварительным данным, на борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа. В Минтрансе Казахстана при этом заявили, что по данным азербайджанской стороны, на борту были 62 пассажира и 5 членов экипажа.

«По предварительным данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 6 — Казахстана, 3 — Кыргызстана, 16 — Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана.

Количество пострадавших при крушении самолёта уточняется. 22 человека госпитализированы.

В авиакомпании считают, что причиной происшествие стало столкновение самолёта со стаей птиц. На месте крушения пассажирского самолета работают 150 спасателей и 45 единиц техники. Пожарные ликвидировали возгорание. Как сообщили в Минздраве Казахстана, в Актау направят санитарную авиацию. Создан оперативный штаб.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter