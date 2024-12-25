После крушения самолёта в Казахстане выжили 25 человек

Вблизи города Актау в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолёт , принадлежащий компании Azerbaijan Airlines. Борт следовал из Баку в Грозный. При крушении выжили 25 человек, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС Казахстана.

Азербайджанское агентство APA сообщило, что, по предварительным данным, на борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа. В Минтрансе Казахстана при этом заявили, что по данным азербайджанской стороны, на борту были 62 пассажира и 5 членов экипажа.

«По предварительным данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 6 — Казахстана, 3 — Кыргызстана, 16 — Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана.

Количество пострадавших при крушении самолёта уточняется. 22 человека госпитализированы.

В авиакомпании считают, что причиной происшествие стало столкновение самолёта со стаей птиц. На месте крушения пассажирского самолета работают 150 спасателей и 45 единиц техники. Пожарные ликвидировали возгорание. Как сообщили в Минздраве Казахстана, в Актау направят санитарную авиацию. Создан оперативный штаб.