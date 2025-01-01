В Калининградской области в новогоднюю ночь зафиксировали 13 пожаров

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В Калининградской области в новогоднюю ночь зафиксировали 13 пожаров. Об этом в своём телеграм-канале написало региональное МЧС России.

Один из пожаров произошёл в Калининграде на улице Новинской, где загорелись постельные принадлежности. В тушении задействовали 17 сотрудников МЧС и 5 спецавтомобилей. Получивших ожоги мужчину и женщину госпитализировали.

В Зеленоградске в кафе на улице Крымской загорелась фритюрница. Предположительно, причиной бедствия является короткое замыкание. Ведомство подчёркивает, что пожарные приступили к тушению за 15 минут до окончания 2024 года, а закончили уже в 2025. Пострадавших нет.

«За минувшие сутки на территории Калининградской области было зафиксировано 15 пожаров, причем 13 из них — в новогоднюю ночь. <...> Чаще всего — 12 раз, за минувшие сутки на территории региона горели бытовые отходы», — говорится в сообщении МЧС России по Калининградской области.

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