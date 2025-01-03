Под Гурьевском в результате пожара погиб мужчина и пострадал ребёнок (фото)

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В посёлке Первомайское в Гурьевском районе утром 2 января в результате пожара погиб пятидесятилетний мужчина, а также пострадали сорокалетний мужчина и десятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Калининградской области.

В жилом доме на три семьи на площади 100 кв.м. горели помещения первого этажа и мансарды. Пострадавшие мужчина и девочка получили ожоги и были госпитализированы.

В тушении пожара от МЧС России принимали участие 23 человека личного состава, было задействовано 5 единиц спецтехники. Причины пожара устанавливаются.

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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

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