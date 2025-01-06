Движение на Приморском полукольце частично ограничили из-за ДТП

В связи с ДТП на 12 км + 400 м автодороги «Приморское полукольцо», в сторону Калининграда, было ограничено движение по крайней левой полосе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции в своём телеграм-канале.

В ГАИ уточнили, что в ДТП пострадавших нет. На месте аварии между аэропортом «Храброво» и торговым центром «Балтия молл» собралась пробка.

«Будьте внимательны и заблаговременно снижайте скорость движения автомобиля на указанном участке автодороги», — добавили в пресс-службе.