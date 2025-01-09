В Калининграде кассир потеряла более 1,5 млн руб. на «инвестициях»

В Калининграде 59-летняя кассир потеряла 1,2 млн руб. личных сбережений и 300 тыс. кредитных средств из-за действий мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

С женщиной в мессенджере связался лжеброкер и предложил инвестиционный план, благодаря которому она сможет «увеличить» свой доход. После того как потерпевшая внесла деньги на счёт, мошенник стал убеждать её в необходимости делать дополнительные платежи. Когда женщина заподозрила неладное и попыталась вернуть свои деньги, аферист перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».