В Калининградском заливе задержали браконьера, выловившего сетями 21 леща (фото)

В ходе проведения профилактического рейда транспортные полицейские совместно с рыбинспекторами задержали и привлекли к уголовной ответственности 33-летнего жителя области, занимавшегося незаконным ловом рыбы.

Установлено, что мужчина на моторной лодке вышел в акваторию Калининградского залива, выставил в воду две лесковые сети и выловил 21 экземпляр леща. Своими действиями злоумышленник причинил водным биологическим ресурсам области ущерб на общую сумму более 10 тыс. рублей.

В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов с использованием запрещенных орудий и способов их массового истребления). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Фото пресс-службы Западного ЛУ МВД России на транспорте