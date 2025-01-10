В «Храброво» в Европу не пустили пуделя с поддельным исследованием на бешенство

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В ПКВП «Аэропорт „Храброво“» выявлен случай использования поддельного протокола исследований на антитела к вирусу бешенства при провозе пуделя 2022 года рождения в страны Европейского союза. Хозяину было отказано в оформлении, и собака была не допущена к дальнейшему перемещению, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

При проверке протокола исследования на антитела к вирусу бешенства было установлено, что сертификат выдан другому владельцу на чихуахуа 2022 года рождения. «Указанное обстоятельство свидетельствует о фальсификации протокола испытаний на антитела к вирусу бешенства», — добавили в Россельхознадзоре.

«В соответствии с требованиями Евросоюза и Швейцарии, лабораторный анализ на определение титра антител к вирусу бешенства должен быть проведен как минимум через 30 дней с момента вакцинации и за 3 месяца до даты ввоза в Евросоюз (Исполнительный Регламент Комиссии (ЕС) 2024/1130 от 19.04.2024) и Швейцарию (двустороннее соглашение с Евросоюзом)», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники Россельхознадзора инициировали проведение доследственной проверки на предмет наличия в действиях хозяина пуделя признаков нарушения ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

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