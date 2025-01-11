Мошенники убедили 33-летнего калининградца «инвестировать» 3,7 млн рублей

В ОМВД России по Центральному району Калининграда обратился 33-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Мужчина перевёл неизвестным свои накопления в размере более 3,7 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

«Потерпевший рассказал полицейским, что ему на сотовый телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником инвестиционной компании. Звонивший предложил инвестировать денежные средства с целью получения прибыли. Заявителя заинтересовало данное предложение. По совету „представителя инвестиционной компании“ он перевёл свои накопления в размере более 3,7 миллионов рублей. Когда мужчина не смог вернуть свои накопления, он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился с заявлением в полицию», — говорится в сообщении.

Следователь ОМВД по данному факту возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция настоятельно рекомендует жителям региона воздержаться от переходов на сайты, обещающие сверхприбыль в короткие сроки при минимальных вложениях. «Инвестирование — всегда рискованная деятельность», — напомнили в МВД.