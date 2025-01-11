На побережье Янтарного горело кафе (фото)

Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Янтарном произошёл пожар в одном из кафе на побережье. Судя по фотографиям, опубликованным пресс-службой регионального управления МЧС России, речь о заведении «Прожарка».

«Возгорание возникло на кухне одноэтажного кафе, расположенного на Морской набережной в Янтарном. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется, помещение удалось отстоять. В тушении пожара были задействованы девять человек личного состава и три единицы техники. Никто из людей в результате происшествия не пострадал.