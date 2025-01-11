На побережье Янтарного горело кафе (фото)

Все новости по теме: Пожары
Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Янтарном произошёл пожар в одном из кафе на побережье. Судя по фотографиям, опубликованным пресс-службой регионального управления МЧС России, речь о заведении «Прожарка».

«Возгорание возникло на кухне одноэтажного кафе, расположенного на Морской набережной в Янтарном. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется, помещение удалось отстоять. В тушении пожара были задействованы девять человек личного состава и три единицы техники. Никто из людей в результате происшествия не пострадал.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter