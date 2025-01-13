22-летняя калининградка потеряла почти 1,5 млн накоплений, поверив мошенникам

Калининградка потеряла почти 1,5 миллиона рублей в попытке заработать на маркетплейсе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

22-летняя девушка нашла объявление о дополнительном заработке на маркетплейсе. Суть работы заключалась в том, чтобы оценивать товары для роста их рейтинга и привлекательности для других клиентов. Далее требовалось приобретать часть товара посредством перевода нужной суммы «менеджеру». Затем товар предполагалось перепродать по большей цене. Разница в сумме и должна была стать вознаграждением начинающего работника. Поверив аферистам, калининградка отправила мошенникам около 1,5 миллионов рублей. Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-службе УМВД, это были личные накопления девушки. Когда попытки вернуть деньги не увенчались успехом, потерпевшая обратилась в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция предупреждает: не верьте обещаниям высокого заработка за неквалифицированный труд без опыта работы. Обращайте внимание на список обязанностей: расплывчатые формулировки — явный признак обмана.