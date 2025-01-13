Хирурги ДОБ успешно извлекли из глаза и полости черепа ребёнка ветку (фото) (видео)

Фото: страница ДОБ Калининграда в соцсети «ВКонтакте»

Врачи Детской областной больницы Калининграда провели уникальную операцию — извлекли из глаза и полости черепа ребёнка ветку. Соответствующая информация размещена на странице ДОБ в соцсети «ВКонтакте».

Карета скорой помощи экстренно доставила ребёнка в ДОБ накануне Нового года. Из глаза мальчика торчала ветка, второй конец которой уходил глубоко в полость черепа. Со слов папы, дети на прогулке в детском саду столкнулись лбами, ребёнок упал в кусты и наткнулся глазом на ветку кустарника.

После осмотра врачи определили, что у мальчика сквозная рана верхнего века, сквозное ранение орбиты правого глаза с проникновением в полость черепа. Ранения такой локализации могут приводить к повреждениям важных структур глазницы, головного мозга, вплоть до потери зрения и нарушений функций головного мозга.

Диагностику затруднял возраст пациента, который не мог адекватно рассказать о механизме травмы.

Ребёнка оперативно проконсультировали офтальмолог и нейрохирург, экстренно были проведены все необходимые исследования. Позже врачи приняли решение об операции по микрохирургическому удалению инородного тела через орбитальную полость под контролем УЗИ. Её провела врач — офтальмолог высшей квалификационной категории Елена Федорова. Перед хирургами стояла непростая задача — максимально безопасно удалить инородное тело из полости орбиты глаза. Такое удаление сопряжено с риском дополнительного повреждения мозга, сосудов и нервов. Операция прошла успешно.

«У пациента нет осложнений со стороны головного мозга, нет сосудистых осложнений, зрительные функции не нарушены. Мы добились самого главного - ни мозг ребенка, ни зрение не пострадали»,— сообщила офтальмолог Детской областной больницы Елена Федорова.