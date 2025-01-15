Из-за аварии в районе Аллеи Смелых полностью заблокировано движение трамваев

В Калининграде в районе Аллеи Смелых произошла авария, в результате которой оказалось заблокировано движение трамваев в обе стороны. Об этом сообщает телеграм-канал «Общественный транспорт и дорожная информация в Калининграде».

«В связи с аварией на ул. Аллея Смелых (ориентир — пруд „Восточный“) с участием трамвая маршрута № 5 заблокировано движение трамваев в обоих направлениях. Трамваи данного маршрута временно следуют в объезд по ул. Багратиона, Ленинскому проспекту до конечной станции „Южный вокзал“. Исключено движение по ул. Дзержинского и ул. Аллея Смелых», — говорится в сообщении.