Из-за аварии в районе Аллеи Смелых полностью заблокировано движение трамваев

Из-за аварии в районе Аллеи Смелых полностью заблокировано движение трамваев
Схема из ТГ-канала «Общественный транспорт и дорожная информация в Калининграде»
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В Калининграде в районе Аллеи Смелых произошла авария, в результате которой оказалось заблокировано движение трамваев в обе стороны. Об этом сообщает телеграм-канал «Общественный транспорт и дорожная информация в Калининграде».

«В связи с аварией на ул. Аллея Смелых (ориентир — пруд „Восточный“) с участием трамвая маршрута № 5 заблокировано движение трамваев в обоих направлениях. Трамваи данного маршрута временно следуют в объезд по ул. Багратиона, Ленинскому проспекту до конечной станции „Южный вокзал“. Исключено движение по ул. Дзержинского и ул. Аллея Смелых», — говорится в сообщении.

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