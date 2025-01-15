Прокуратура: жилой дом в Калининграде превратили в общежитие для рабочих (фото)

Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Прокуратура Ленинградского района Калининграда в судебном порядке требует запретить использование жилого дома в качестве общежития для рабочих. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По обращениям жителей улиц Родниковая и Ключевая по вопросу неправомерных действий собственника одного из домов сотрудники прокуратуры провели проверку с привлечением органов контроля.

«Установлено, что жилой дом по ул. Родниковая в Калининграде и прилегающий земельный участок в нарушение требований законодательства используются собственником не по назначению. Так, в жилом доме площадью порядка 600 кв. м фактически организовано общежитие для работников организации, владеющей зданием, при этом нарушаются правила пожарной безопасности и требования санитарно-эпидемиологического законодательства», — говорится в сообщении.

По результатам проверки прокурор района направил в суд исковое заявление с требованиями о запрете использования индивидуального жилого дома и земельного участка не по назначению.

Исковое заявление находится на рассмотрении, в настоящее время по гражданскому делу приняты обеспечительные меры в виде запрета эксплуатации здания, добавили в прокуратуре.