В Калининградскую область пытались незаконно ввезти партию пеламиды

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Сотрудники управления Россельхознадзора по Калининградской области выявили нарушения ветеринарно-санитарных правил при ввозе на территорию Российской Федерации рыбной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«При проведении документарного контроля на ПКВП Порт „Балтийск“ партии пеламиды мороженой из Марокко весом более 27 тонн выявлено несоответствие номера пломбы, указанной в ветеринарном сертификате, номеру пломбы на контейнере», — говорится в сообщении.

От продукции были отобраны пробы и направлены в Калининградский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследований на показатели безопасности. В связи с выявленными нарушениями управление Россельхознадзора приняло решение о приостановке груза.

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