Прокуратура: главбух МУПа выписала себе премий и компенсаций почти на 300 тысяч

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По материалам проверки прокуратуры Нестеровского района в отношении главного бухгалтера муниципального предприятия возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в 2023 году главбух МУП «Муниципальный центр услуг» путем подделки подписи директора предприятия незаконно издавала приказы о своем премировании, предоставлении компенсации за неиспользованный отпуск, выплат за работу в выходные и праздничные дни. В результате этого женщина присвоила денежные средства предприятия на общую сумму 298,2 тыс. рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения в отношении главного бухгалтера возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

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