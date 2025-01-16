В Калининграде топограф потерял почти 1,5 млн рублей, поверив мошенникам

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В Калининграде 62-летний топограф лишился почти 1,5 млн руб. из-за действий мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Потерпевшему в мессенджере поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что к банковскому счёту мужчины получили доступ третьи лица. Чтобы сохранить сбережения, ему порекомендовали перевести денежные средства на «безопасный счёт». Испугавшись за сохранность своих денег, потерпевший выполнил рекомендации мошенников и лишился почти 1,5 млн руб. Когда он понял, что стал жертвой мошенников, то сразу обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 «Мошенничество».


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