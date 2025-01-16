В Черняховске полицейские задержали поджигателя авто (видео)

Полицейские Черняховска задержали злоумышленника, который после конфликта с соседкой пытался сжечь ее машину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что возгорание «Ситроена», припаркованного у жилого дома по ул. Офицерской, произошло в результате поджога. В результате происшествия у авто выгорел моторный отсек, ущерб составил 300 тысяч рублей. Оперативники задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 36-летний сосед потерпевшей. Злоумышленник сознался в содеянном, пояснив, что у них с владелицей машины произошел конфликт и он ночью облил авто бензином и поджег. Пламя было потушено прибывшими на место сотрудниками МЧС России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Данное преступление наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. На время следственных действий фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.