В Черняховске полицейские задержали поджигателя авто (видео)

Все новости по теме: Сгоревший транспорт

Полицейские Черняховска задержали злоумышленника, который после конфликта с соседкой пытался сжечь ее машину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что возгорание «Ситроена», припаркованного у жилого дома по ул. Офицерской, произошло в результате поджога. В результате происшествия у авто выгорел моторный отсек, ущерб составил 300 тысяч рублей. Оперативники задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 36-летний сосед потерпевшей. Злоумышленник сознался в содеянном, пояснив, что у них с владелицей машины произошел конфликт и он ночью облил авто бензином и поджег. Пламя было потушено прибывшими на место сотрудниками МЧС России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Данное преступление наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. На время следственных действий фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


Видео пресс-службы УМВД области

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter