Прокуратура проводит проверку после падения ребенка в траншею теплотрассы (фото)

Прокуратура проводит проверку после падения ребенка в траншею теплотрассы (фото)
Фото: пресс-служба Калининградской областной прокуратуры
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В Калининграде на улице Павлика Морозова 12-летний ребёнок провалился в траншею, выкопанную для прокладки теплотрассы, и застрял в ней. Чтобы достать мальчика из грязи, потребовалась помощь спасателей ГО и ЧС. Случай оказался резонансным, поэтому им заинтересовалась прокуратура Московского района, организовавшая по этому факту проверку.

«15 января текущего года в вечернее время 12-летний мальчик застрял в траншее на ул. Павлика Морозова в Калининграде, — сообщает пресс-служба ведомства. — Ребёнку оказали помощь прибывшие на место спасатели и передали его матери. По предварительной информации, на данном участке проводятся работы по укладке теплотрассы, которые выполняет подрядчик ООО „Инжспецстрой“».

В прокуратуре также сообщили, что рассматривается вопрос о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка.

В пресс-службе мэрии «Новому Калининграду» сообщили, что траншея, в которую угодил ребенок, была выкопана для прокладки теплотрассы к дому № 115 на улице Павлика Морозова.

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