На стройке на Октябрьском острове рабочий упал с высоты, ведётся следствие

На стройке на Октябрьском острове рабочий упал с высоты. Установлением обстоятельств занимаются следователи, говорится в сообщении СУ СКР РФ по Калининградской области.

Инцидент произошёл 17 января. Во время строительно-монтажных работ на одном из объектов 47-летний рабочий субподрядной организации рабочий упал «с высоты порядка 6-10 метров». Его с травмами доставили в больницу.

«В настоящее время следователем регионального управления СКР производится осмотр места происшествия, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение», — говорится в сообщении Следственного комитета.