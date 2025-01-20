Западные спецслужбы отрицают причастность России к повреждению кабелей на дне Балтийского моря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Расследование проводили американская и европейская разведки. Отмечается, что специалисты не выявили признак того, что коммерческие суда, подозреваемые в протаскивании якорей по дну Балтики, делали это намеренно или по указанию Москвы. Собранные доказательства свидетельствуют о том, что причиной повреждения кабелей стали несчастные случаи из-за неопытности экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов.

«По словам нескольких представителей американских и европейских разведок, разрывы подводных кабелей, которые в последние месяцы вызывали беспокойство у европейских служб безопасности, скорее всего, были результатом морских аварий, а не российского саботажа», — цитирует американское издание ТАСС.

Информагентство напомнило, что инциденты с разрывом кабелей на дне Балтийского моря произошли в конце 2024 года. В ноябре оборвался телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз.

В конце декабря отключилась линия электропередач между Финляндией и Эстонией, вместе с ней — ещё четыре кабеля связи. Три из них расположены там же, последний связывает Финляндию и Германию. Полиция подозревала, что кабеля якорем перерезал танкер под флагом Островов Кука. Местная таможня бездоказательно настаивала на том, что судно было причастно к перевозке российских энергетических ресурсов.