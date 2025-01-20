В Калининградскую область пытались ввезти заражённую партию руколы

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В Калининградскую область пытались ввезти партию руколы, заражённую опасным карантинным вредителем. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Семь тонн плодоовощной продукции поступило из Сербии. В результате досмотра в партии зелёных культур выявили западный цветочный трипс в жизнеспособном состоянии. Наличие карантинного объекта установили специалисты Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». В целях недопущения распространения вредителя на территории Российской Федерации выпуск заражённой руколы в количестве одной тонны запретили. Подкарантинную продукцию направили на обеззараживание.

«Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) — вредитель растений, ограниченно распространённый на территории Российской Федерации. Вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний растений», — рассказали в Россельхознадзоре.

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