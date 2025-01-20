Член Нестеровского общества охотников попал под статью, убив косулю в нацпарке

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота» за убийство косули в январе 2025 года вблизи пос. Ягодное на территории национального парка «Виштынецкий». Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

У злоумышленника изъято ружье «Сайга». Кроме того, мужчине будет вменен ущерб в размере стоимости убитого животного — 280 тысяч рублей. Также за это преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

«Члены Нестеровского общества охотников не приняли к сведению информацию об изменении статуса данной территории и посчитали свои действия законными. В связи с этим просим все общества охотников учесть, что на территории национального парка „Виштынецкий“, созданного Постановлением Правительства РФ № 412 от 01.04.2024 г., запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, в том числе промысловая, спортивная и любительская охота», — напоминает администрация нацпарка.

Связаться с Нестеровским филиалом областного общества охотников и рыболовов для получения комментария по указанному в Интернете номеру не удалось.